Обвинение запросило пожизненный срок обвиняемому в покушении на Прилепина

Гособвинение попросило для обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина Александра Пермякова (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пожизненное лишение свободы.

СБУ пообещали Пермякову $20 тысяч за покушение на Прилепина

Как сообщает РИА Новости, в ходе прений во Втором Западном окружном военном суде, представитель обвинения уточнила, что первые 10 лет Пермякову стоит провести в тюрьме.

Также она потребовала назначить подсудимому штраф в 1,5 миллиона рублей.

Ранее следствием была установлена финансовая связь между гибелью военкора Владлена Татарского и покушением на писателя Захара Прилепина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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