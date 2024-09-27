Обвинение запросило пожизненный срок обвиняемому в покушении на Прилепина
Гособвинение попросило для обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина Александра Пермякова (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пожизненное лишение свободы.
Как сообщает РИА Новости, в ходе прений во Втором Западном окружном военном суде, представитель обвинения уточнила, что первые 10 лет Пермякову стоит провести в тюрьме.
Также она потребовала назначить подсудимому штраф в 1,5 миллиона рублей.
Ранее следствием была установлена финансовая связь между гибелью военкора Владлена Татарского и покушением на писателя Захара Прилепина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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