Обвинение запросило 4,5 года колонии угрожавшему Мизулиной стримеру

Гособвинение потребовало отправить в колонию треш-стримера из Ярославля Аслана Дурдиева, который угрожал расправой главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Об этом сообщает РИА Новости.

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Пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова пояснила, что в июня 2021 года Дурдиев избил 28-летнего ярославца. В февраля 2024 года стример, будучи в состоянии опьянения, в ходе онлайн-трансляции угрожал Мизулиной «убийством путём физической расправы».

Дурдиеву были предъявлены обвинения по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и угрозе убийством.

«Гособвинение запросило подсудимому четыре года шесть месяцев лишения свободы», - заключила Козлова, добавив, что приговор будет оглашён 10 марта.

Ранее адвокат Алексей Александров заявил, что Дурдиев оплатил штраф за оскорбление Мизулиной, а также по собственной инициативе перечислил ей 10 тысяч рублей за моральный ущерб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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