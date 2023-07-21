Обвинение просит для основателя Group-IB Ильи Сачкова 18 лет колонии
Обвинение запросило для основателя Group-IB Ильи Сачкова 18 лет колонии по делу о госизмене. Об этом сообщил его адвокат Сергей Афанасьев РИА Новост».
В начале марта Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ объявила о завершении расследование этого дела.
Илья Сачков был арестован в сентябре 2021 года. Источники ТАСС утверждают, что он якобы работал на иностранные спецслужбы и передавал им данные по кибербезопасности, составляющие гостайну. В июне 2021 года Сачков записал видео, в котором заявил, что против него готовил провокации сотрудник ФСБ Олег Кашенцов.
Вину Сачков не признал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru