Обвинение просит для основателя Group-IB Ильи Сачкова 18 лет колонии

В начале марта Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ объявила о завершении расследование этого дела.

Илья Сачков был арестован в сентябре 2021 года. Источники ТАСС утверждают, что он якобы работал на иностранные спецслужбы и передавал им данные по кибербезопасности, составляющие гостайну. В июне 2021 года Сачков записал видео, в котором заявил, что против него готовил провокации сотрудник ФСБ Олег Кашенцов.

Вину Сачков не признал.











