Мать арестованного основателя Group-IB Сачкова обратилась к Путину

На прошлой неделе Лефортовский суд арестовал 32-летнего Илью Сачкова на два месяца. Адвокаты обжаловали заключение пол стражу. Мосгорсуд рассмотрит апелляцию 21 октября. Материалы дела, как это практикуется практически во всех разбирательствах, связанных с госизменой, засекречены.

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