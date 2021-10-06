Мать арестованного основателя Group-IB Сачкова обратилась к Путину

Мать основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, арестованного по обвинению в государственной измене, решила обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о честном рассмотрении данного дела. Письмо Людмилы Сачковой опубликовало издание Forbes.

Женщина, в частности, отмечает, что следствие до сих пор не уточнило в чём заключается госизмена, которую вменяют её сыну, и выражает опасения, что никто не узнает справедливы ли обвинения из-за секретности дела. Людмила Сачкова также подчёркивает, что Илья - искренний патриот и серьёзно верующий человек. Она выразила убеждение, что сын «не мог предать Родину».

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На прошлой неделе Лефортовский суд арестовал 32-летнего Илью Сачкова на два месяца. Адвокаты обжаловали заключение пол стражу. Мосгорсуд рассмотрит апелляцию 21 октября. Материалы дела, как это практикуется практически во всех разбирательствах, связанных с госизменой, засекречены.

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Фото: facebook.com/groupibHQ
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