Обвинение потребовало приговорить к пожизненному сроку экс-сенатора Арашукова и его отца
Гособвинитель потребовал приговорить бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова к пожизненному сроку лишения свободы. Он обвиняется в организации двух убийств по заказу своего отца Рауля Арашукова, передает ТАСС. Слушание дела проходит в Мосгорсуде.
Также прокурор просит назначить бывшему сенатору штраф в 1 млн рублей и запретить занимать должности в органах госвласти. Раулю Арашукову обвинение также требует назначить пожизненный срок лишения свободы и штраф в 1 млн рублей и лишить его права занимать определенные должности сроком на четыре года.
Ранее Рауф Арашуков и его отец Рауль не признали вину ни по одному из предъявленных ему обвинений, в том числе убийствах.
Басманный суд Москвы изъял в пользу государства имущество бывшего сенатора и его семьи на сумму около 1,5 миллиардов рублей.
Рауфа Арашукова лишили неприкосновенности и задержали в январе 2019 года, ему предъявлены обвинения по трём статьям, связанным с заказными убийствами. Его отец обвиняется в хищении газа и создании преступного сообщества.
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