Обвинение потребовало приговорить к пожизненному сроку экс-сенатора Арашукова и его отца

Гособвинитель потребовал приговорить бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова к пожизненному сроку лишения свободы. Он обвиняется в организации двух убийств по заказу своего отца Рауля Арашукова, передает ТАСС. Слушание дела проходит в Мосгорсуде.

Также прокурор просит назначить бывшему сенатору штраф в 1 млн рублей и запретить занимать должности в органах госвласти. Раулю Арашукову обвинение также требует назначить пожизненный срок лишения свободы и штраф в 1 млн рублей и лишить его права занимать определенные должности сроком на четыре года.