Бывший сенатор Арашуков и его отец не признали вину в убийствах

Экс-сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль не признали вину ни по одному из предъявленных ему обвинений, в том числе убийствах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката бывшего сенатора Анну Ставицкую.

СК объявил о завершении расследования дела Арашуковых

Таковы итоги первого заседания в Мосгорсуде. Вину признал только Гузер Хашукаев, которого обвиняют в растрате, ложном доносе и членстве в преступном сообществе.

Следующее заседание состоится 30 ноября. В ходе него будет вестись допрос свидетелей.

Ранее Басманный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии в пользу государства имущества бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его семьи.

Согласно решению суда в доход государства было обращено имущество на сумму около 1,5 миллиардов рублей.

Рауфа Арашукова лишили неприкосновенности и задержали в январе 2019 года, ему предъявлены обвинения по трём статьям, связанные с заказными убийствами. Его отец Рауль Арашуков обвиняется в хищении газа и создании преступного сообщества.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:Рауф Арашуков
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