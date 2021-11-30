Бывший сенатор Арашуков и его отец не признали вину в убийствах
Экс-сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль не признали вину ни по одному из предъявленных ему обвинений, в том числе убийствах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката бывшего сенатора Анну Ставицкую.
Таковы итоги первого заседания в Мосгорсуде. Вину признал только Гузер Хашукаев, которого обвиняют в растрате, ложном доносе и членстве в преступном сообществе.
Следующее заседание состоится 30 ноября. В ходе него будет вестись допрос свидетелей.
Ранее Басманный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии в пользу государства имущества бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его семьи.
Согласно решению суда в доход государства было обращено имущество на сумму около 1,5 миллиардов рублей.
Рауфа Арашукова лишили неприкосновенности и задержали в январе 2019 года, ему предъявлены обвинения по трём статьям, связанные с заказными убийствами. Его отец Рауль Арашуков обвиняется в хищении газа и создании преступного сообщества.
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