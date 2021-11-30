Бывший сенатор Арашуков и его отец не признали вину в убийствах

Таковы итоги первого заседания в Мосгорсуде. Вину признал только Гузер Хашукаев, которого обвиняют в растрате, ложном доносе и членстве в преступном сообществе.

Следующее заседание состоится 30 ноября. В ходе него будет вестись допрос свидетелей.

Ранее Басманный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии в пользу государства имущества бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его семьи.

Согласно решению суда в доход государства было обращено имущество на сумму около 1,5 миллиардов рублей.

Рауфа Арашукова лишили неприкосновенности и задержали в январе 2019 года, ему предъявлены обвинения по трём статьям, связанные с заказными убийствами. Его отец Рауль Арашуков обвиняется в хищении газа и создании преступного сообщества.

