«Обвал холода»: Вильфанд предупредил о смене погоды в европейской части России

В предстоящий вторник, 12 мая, в центре европейской части России ожидается «обвал холода» - резкое похолодание более чем на 10 °С. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что днем воздух в центре европейской России прогреется до +25-ти, однако уже к вечеру температура начнёт стремительно падать.

Специалист подчеркнул, что до конца недели регион будет во власти холодных воздушных масс, температура будет ниже нормы на 4—5 градусов, подчеркивает RT.

А вот в азиатской части России, напротив, сохранится жаркая погода. Как отметил Роман Вильфанд, устойчивое тепло – до 26-28 градусов – ждет жителей Урала, Тюменской области, юга Красноярского края, а также Тывы и Хакасии. В Омской области днем, по словам синоптика, столбики термометров могут подняться до «фантастических» отметок +35 градусов.