«Обвал холода»: Вильфанд предупредил о смене погоды в европейской части России

В предстоящий вторник, 12 мая, в центре европейской части России ожидается «обвал холода» - резкое похолодание более чем на 10 °С. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что днем воздух в центре европейской России прогреется до +25-ти, однако уже к вечеру температура начнёт стремительно падать.

Специалист подчеркнул, что до конца недели регион будет во власти холодных воздушных масс, температура будет ниже нормы на 4—5 градусов, подчеркивает RT.

А вот в азиатской части России, напротив, сохранится жаркая погода. Как отметил Роман Вильфанд, устойчивое тепло – до 26-28 градусов – ждет жителей Урала, Тюменской области, юга Красноярского края, а также Тывы и Хакасии. В Омской области днем, по словам синоптика, столбики термометров могут подняться до «фантастических» отметок +35 градусов.

Синоптики пообещали снег в мае

Ранее НСН писала, что жители нескольких регионов России могут столкнуться с дефицитом осадков и последующей засухой. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в настоящий момент малое количеством осадков наблюдается, в частности, в Калужской, Липецкой, Курской и Белгородской областях - там уровень осадков составляет лишь 35% от нормы. Помимо этого, недостаток влаги фиксируется в Астраханской области, Краснодарском крае, в Крыму и Подмосковье.

Однако пока специалисты не дают никаких точных прогнозов по урожайности, поскольку обильные осадки в мае могут исправить ситуацию и снизить угрозу засухи.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Роман ВильфандПогодаПохолодание
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры