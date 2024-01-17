«Обстановка ужасная!»: Водители о пробках из-за метели на трассе М-12

В пробках на трассе М-12 «Восток» из-за метели приходилось стоять часами, обстановка была ужасная, рассказали очевидцы.

Так, водитель Юрий отметил, что они стояли на одном месте около пяти часов, потом снова ехали и снова стояли час, дороги не были расчищены, передает «Газета.Ru». По его словам, легковые машины застревали и дорога была перекрыта, «попадали» в ловушку непогоды и грузовые фуры.

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17 января на трассе М-12 «Восток» частично закрыли движение на участке 684-836 км (от Канаша до Шали) из-за сильного снегопада. Как сообщает «Автодор», водителям, оказавшимся на указанном участке, аварийные комиссары совместно с МЧС предоставляют необходимую помощь. В компании также попросили водителей в ближайшие сутки отложить дальние поездки по трассе М-12.

Схожая ситуация на трассе Р-241 в Ульяновской области: там автомобилисты провели всю ночь в снежном плену, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: "Автодор"
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