«Обстановка ужасная!»: Водители о пробках из-за метели на трассе М-12

17 января на трассе М-12 «Восток» частично закрыли движение на участке 684-836 км (от Канаша до Шали) из-за сильного снегопада. Как сообщает «Автодор», водителям, оказавшимся на указанном участке, аварийные комиссары совместно с МЧС предоставляют необходимую помощь. В компании также попросили водителей в ближайшие сутки отложить дальние поездки по трассе М-12.

Схожая ситуация на трассе Р-241 в Ульяновской области: там автомобилисты провели всю ночь в снежном плену, передает «Радиоточка НСН».

