«Обстановка накаляется»: Экс-глава МВД объяснил увеличение числа полицейских

«Мы должны все понимать, что в нынешних условиях будет расти преступность по понятным причинам. Границы открыты, вооруженные конфликты, нестабильная обстановка в соседних регионах – Казахстан, Киргизия и так далее, а это большая часть наших работников. Конечно, обстановка будет накаляться. Уже сейчас мы видим, что уровень жизни снижается, мы отрываем большие деньги на ведение специальной военной операции. Поэтому все правильно предусмотрено для МВД – увеличение, распределение», - отметил он.

Собеседник НСН также напомнил о вхождении в состав России новых регионов, которые будут нуждаться в «защите» больше всего.

«Также у нас четыре субъекта дополнительно появились. Там надо вести борьбу не только с уличной преступностью, там будет борьба с бандитизмом, с бандеровщиной. Если мы хотим обезопасить своих граждан, а мы этого хотим, надо отдавать предпочтение и некоторым неудобствам в этой связи. Существуют нормы, методика подсчета. Никто их (полицейских - прим. НСН) не набирает для каких-то личных целей», - добавил Куликов.

Ранее стало известно, что МВД России отменило обязательный сбор отпечатков пальцев для лиц, признанных беженцами или получивших временное убежище на территории РФ. Председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин заявил НСН, что это не ухудшит безопасность в стране.

