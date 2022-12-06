«Обстановка накаляется»: Экс-глава МВД объяснил увеличение числа полицейских
Анатолий Куликов заявил НСН, что в стране будет расти преступность из-за вооруженных конфликтов и нестабильной ситуации в соседних регионах.
Рост преступности, нестабильная обстановка в соседних регионах и вхождение в состав РФ новых субъектов требуют увеличения числа сотрудников МВД, заявил экс-министр внутренних дел РФ, бывший член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Куликов в разговоре с НСН.
Ранее президент Владимир Путин увеличил предельную штатную численность сотрудников МВД. В 2023 году она составит 922 тысячи человек, с весны 2014 года она была установлена в 894 тысяч. Куликов назвал такое решение закономерным.
«Мы должны все понимать, что в нынешних условиях будет расти преступность по понятным причинам. Границы открыты, вооруженные конфликты, нестабильная обстановка в соседних регионах – Казахстан, Киргизия и так далее, а это большая часть наших работников. Конечно, обстановка будет накаляться. Уже сейчас мы видим, что уровень жизни снижается, мы отрываем большие деньги на ведение специальной военной операции. Поэтому все правильно предусмотрено для МВД – увеличение, распределение», - отметил он.
Собеседник НСН также напомнил о вхождении в состав России новых регионов, которые будут нуждаться в «защите» больше всего.
«Также у нас четыре субъекта дополнительно появились. Там надо вести борьбу не только с уличной преступностью, там будет борьба с бандитизмом, с бандеровщиной. Если мы хотим обезопасить своих граждан, а мы этого хотим, надо отдавать предпочтение и некоторым неудобствам в этой связи. Существуют нормы, методика подсчета. Никто их (полицейских - прим. НСН) не набирает для каких-то личных целей», - добавил Куликов.
Ранее стало известно, что МВД России отменило обязательный сбор отпечатков пальцев для лиц, признанных беженцами или получивших временное убежище на территории РФ. Председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин заявил НСН, что это не ухудшит безопасность в стране.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 561 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 690 / сут.
- Врачи объяснили, кому можно и нельзя делать прививку от гриппа
- Шойгу заявил, что за ноябрь потери ВСУ составили более 8 300 военных
- Российская ПВО за сутки перехватила 15 снарядов украинских РСЗО HIMARS
- Иностранные туристы смогут получать визу в России по брони отеля
- YouTube заблокировал канал RT Balkan
- В Минобороны РФ подтвердили обмен пленными с Украиной по формуле «60 на 60»
- Против Oxxxymiron возбудили административное дело за песню «Ойда»
- В Ростовской области дезертир обстрелял полицейских
- «60 на 60». Пушилин заявил о новом обмене пленными с Украиной
- Стрелков сообщил о возвращении в Москву из зоны СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru