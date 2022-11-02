«ФСБ дело знает»: Россиян призвали не волноваться из-за отмены дактилоскопии для беженцев
ФСБ знает, как бороться с диверсантами, проникающими в Россию под видом беженцев, а снятие «пальчиков» для мигрантов не отменяли, сказал в эфире НСН Михаил Пашкин.
Отмена в России дактилоскопии для беженцев не ухудшит безопасность в стране, заявил в интервью НСН председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.
Ранее стало известно, что МВД России отменило обязательный сбор отпечатков пальцев для лиц, признанных беженцами или получивших временное убежище на территории РФ.
«Это, скорее всего, касается беженцев с бывших украинских территорий, потому что приезжие из Средней Азии – не беженцы, а мигранты. Для мигрантов все осталось, как прежде. Диверсанты среди беженцев обязательно будут, но ФСБ знает, как с этим бороться. Так что волноваться не надо, все будет нормально», - сказал Пашкин.
При этом он отметил, что отмена дактилоскопии, возможно, преждевременна.
«Я считаю, что если человек – гражданин России или подал на гражданство, отпечатки пальцев снимать не надо, а если он не гражданин, то, конечно, надо, поэтому, может быть, и поторопились с этим решением. С другой стороны, есть и "сбушники" с российским гражданством, но с ними уже другие методы работы, которые нельзя раскрывать», - заключил собеседник НСН.
Ранее ФСБ РФ сообщала, что организаторы октябрьского теракта на Крымском мосту доставили взрывчатку в Россию через Болгарию, Грузию и Армению. Кроме того, были предотвращены диверсии в Московском регионе и Брянске, куда украинцы пробрались через Эстонию.
20 августа в результате подрыва автомобиля в Подмосковье погибла дочь философа и общественного деятеля Александра Дугина, журналистка Дарья Дугина. В России обвинили в убийстве девушки украинских диверсантов, прибывших в РФ через Эстонию.
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