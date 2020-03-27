Общественный транспорт Москвы перейдёт на график выходных в нерабочую неделю

Общественный транспорт в Москве в следующую неделю, объявленную резидентом нерабочей по всей стране из-за коронавируса, будет функционировать по графику выходного дня. Об этом сообщает департамент транспорта российской столицы. Ночные маршруты будут ходить по обычному расписанию, передает ТАСС.

Ранее сегодня глава правительства Михаил Мишустин потребовал ввести во всех регионах жесткие меры карантина по примеру столицы и Московской области.

В Москве, в частности, до 5 апреля закрываются все заведения общественного питания, магазины, кроме продовольственных и аптек, парки и другие объекты с массовым посещением людьми.

