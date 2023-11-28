Общественный совет такси выступил за привлечение мигрантов в отрасль
Глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова в беседе с «Газетой.Ru» призвала трудоустраивать мигрантов в такси, чтобы бороться с дефицитом водителей.
По ее словам, сейчас в сфере такси серьезная нехватка кадров, из-за чего на перевозки формируется высокая стоимость. Зарипова отметила, что мигрантам стоит выдавать временное разрешение на работу, а для обеспечения безопасности на дорогах мигрантов нужно обязать сдавать дополнительные экзамены в ГИБДД.
Ранее министерство внутренних дел России предлагает ввести в стране режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов, отмечают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru