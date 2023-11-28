В Тульской области с 1 января запретят мигрантам работать в общепите и водить такси

Согласно мнению властей, подобная мера поспособствует повышению качества предоставляемых услуг, а также трудоустройству в приоритетном порядке российских граждан. В областном правительстве подчеркнули, что подобные ограничения уже действуют в 19 регионах России.

Ранее председатель комитета Государственной Думы по делам национальностей Геннадий Семигин в пресс-центре НСН заявил, что регионы, которые запретили мигрантам работать водителями общественного транспорта, а также в заведениях общепита, приняли правильное решение, передает «Радиоточка НСН».

