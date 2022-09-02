Общественный штаб пригласил партии присоединиться к видеонаблюдению за выборами в Москве

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве пригласил партии присоединиться к видеонаблюдению за голосованием, в ходе которого изберут депутатов представительных органов местного самоуправления. Об этом сообщили в штабе по итогам встречи с представителями партий в бизнес-центре «Красная Роза».

«Сегодня мы проводим встречу на площадке, где в период голосования будет физически располагаться Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Здесь установят компьютеры, проведут интернет для полноценной работы видеонаблюдателей. С нами будут юристы, их задача - оперативно консультировать наблюдателей на участках. Также мы предусмотрели места, за которыми представители партий и субъектов выдвижения могут смотреть за ходом голосования - приглашаем вас воспользоваться этой возможностью. Обеспечить прозрачные и честные выборы - наша с вами общая задача», — отметил руководитель штаба Вадим Ковалев.

Видеоцентр предоставляет возможность наблюдать за ходом голосования на избирательных участках через установленные там камеры. Трансляции будут вестись круглосуточно в течение всех дней голосования 9-11 сентября. Мониторы позволят убедиться в соблюдении законности процедуры при голосовании на избирательных участках и отреагировать на возможное нарушение в случае возникновения нестандартной ситуации. Партии смогут направить в видеоцентр по несколько человек.

Также прозрачность и соблюдение законности на выборах обеспечит корпус наблюдателей, в который входит уже более 10 тысяч человек. Они будут направлять в штаб отчеты и сообщения о возможных нарушениях на участках; здесь будут приниматься решения о направлении группы мобильного реагирования на тот или иной участок. Каждый наблюдатель может сообщить в группу разбора в случае возникновения нетипичной ситуации и подозрении на нарушение. Члены группы детально разбирают каждый случай, анализируя информацию с камер видеонаблюдения, связываясь с наблюдателями на участке и с членами УИК.

«В этом году нововведением на сентябрьских выборах станет использование электронного реестра избирателей, его синхронизация в системе. Также мы внедрили и протестировали в ходе тестового голосования новые инструменты наблюдения за дистанционным электронным голосованием. Все они подтвердили свою надежность и будут доступны наблюдателям», — рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

В свою очередь, председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова отметила, что электронный реестр позволяет сделать большой шаг вперед при организации избирательного процесса: избежать двойного голосования, облегчить труд работников избирательных комиссий, которые прошли специальное обучение. Кроме того, Кириллова призвала обращаться в Общественный штаб по наблюдению за выборами.

«Мы много лет сотрудничаем со штабом и точно знаем, как ответственно тут относятся к наблюдению и оперативно реагируют на все сообщения», — подчеркнула председатель Мосгоризбиркома.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве запланировано на 9-11 сентября, муниципальные выборы состоятся в 125 из 146 муниципальных образований столицы.

