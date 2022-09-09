Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве приступил к работе

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве начал работу. Об этом сообщил журналистам руководитель общественного штаба Вадим Ковалев.

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«Сейчас главное — участки открылись, наблюдатели на месте, штаб работает. Собственно этим и будем заниматься несколько дней, внимательно наблюдать, что происходит на избирательных участках в Москве», — отметил Ковалев.

Глава общественного штаба указал, что наблюдатели находятся на всех избирательных участках Москвы, на месте и группа разбора.

«Картинка, трансляция у нас также хорошая. <…> У нас и ночью будут смотреть за картинкой с участков», — добавил Ковалев.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в столице проходит 9-11 сентября. Выборы состоятся в 125 из 146 муниципальных образований Москвы.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Кряжев
ТЕГИ:ГолосованиеВыборыМосква
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