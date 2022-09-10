Общественный штаб: первый день голосования в Москве прошел без нарушений
В первый день голосования на муниципальных выборах в Москве не выявили никаких нарушений. Об этом заявил прессе руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев.
«Ночью у нас в Общественном штабе осуществлялось круглосуточное дежурство. Все были на местах, никаких происшествий на избирательных участках не зафиксировано», - подчеркнул Вадим Ковалев.
По его словам, большая часть сообщений, поступающих в Общественный штаб, носит информационный характер.
«Каких-то заявлений о проблемах, которые влияют на волеизъявление москвичей мы не зафиксировали», - заявил глава Общественного штаба.
Всего за первый день выборов было зафиксировано несколько десятков обращений на 1,2 млн выданных бюллетеней.
Вадим Ковалев также отметил качественную и ответственную работу наблюдателей. Они информируют Общественный штаб о присутствии на избирательных участках с помощью приложения «Мобильный наблюдатель». В нем предусмотрена функция отчета о пребывании на участке в течение дня.
Глава штаба заявил, что по итогам первого дня голосования группа разбора рассмотрела несколько десятков обращений от наблюдателей: преимущественно они обращались за консультацией к юристам штаба в сложных ситуациях.
Также от лица Общественного штаба Вадим Ковалев поздравил москвичей с Днем города.
Ранее резидент РФ Владимир Путин отдал свой голос проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов в Москве. Телеканал «Россия 24» транслировал в эфире процедуру голосования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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