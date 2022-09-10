Общественный штаб: Итоги первого дня выборов в Москве сравнимы с прошлогодними данными
Динамика голосования на выборах в Москве соответствует показателям прошлого года. Об этом журналистам сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.
«Итоги первого дня выборов сравнимы с прошлогодними данными, когда в Москве уже применялось онлайн-голосование. Это говорит о том, что оно стало привычным, удобным инструментом для москвичей», - сказал Вадим Ковалев.
Он отметил, что видеонаблюдение за закрытыми участками будет продолжаться всю ночь.
Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве проходит с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы проходят в 125 из 146 муниципальных образований столицы. По данным Общественного штаба, системы работают штатно, а жители города принимают активное участие в голосовании.
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