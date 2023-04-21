Общественный комплекс предлагается построить на западе Москвы

Общественный комплекс планируется построить в Солнцеве (ЗАО). Предполагается, что реализацией проекта займется инвестор. Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Отмечается, что новый объект будет расположен по адресу: улица Авиаторов, владение 21. Предварительно столичным мэром Сергеем Собяниным был утвержден проект изменений в правила землепользования и застройки.

По словам Княжевской, площадь участка, отведенного под строительство комплекса, — порядка 0,5 га. Предполагается, что на нем возведут дом высотой до 12 этажей и суммарной площадью до 9000 «квадратов». Ожидается, что половину площади здания займут гаражи, оставшееся пространство используют для общественных функций. Власти рассчитывают, что подобные объекты будут пользоваться популярностью и у обычных горожан, и у предпринимателей.

Согласно имеющейся документации, в доме могут быть открыты офисы, объекты управления, магазины, банки, пространства для занятия спортом и кафе. Инвестор, который реализует этот проект, определится в ходе торгов.

