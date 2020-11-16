Законопроекты об изъятии детей из семьи отправили на доработку

Авторы двух законодательных инициатив о внесудебном изъятии детей отозвали их из Госдумы РФ, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В сообщении говорится, что отозван проект поправок в Семейный кодекс о порядке изъятия ребёнка при непосредственной угрозе его жизни и здоровью, а также проекты о реформе семейного законодательства.

Авторы документов, сенатор Елена Мизулина, а также Александр Башкин, рассказали, что решение было принято в связи с острыми дискуссиями в обществе и необходимостью доработки законопроектов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что при принятии таких поправок нужно соблюсти баланс «между защитой ребёнка и сохранением семьи». «Здесь самое главное - не спешить. Чтобы не наделать ошибок, потому что эти ошибки могут пройти по живому, по семье, и нанести вред ребёнку», - подчеркнул Володин.

