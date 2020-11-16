Законопроекты об изъятии детей из семьи отправили на доработку
Авторы двух законодательных инициатив о внесудебном изъятии детей отозвали их из Госдумы РФ, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В сообщении говорится, что отозван проект поправок в Семейный кодекс о порядке изъятия ребёнка при непосредственной угрозе его жизни и здоровью, а также проекты о реформе семейного законодательства.
Авторы документов, сенатор Елена Мизулина, а также Александр Башкин, рассказали, что решение было принято в связи с острыми дискуссиями в обществе и необходимостью доработки законопроектов.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что при принятии таких поправок нужно соблюсти баланс «между защитой ребёнка и сохранением семьи». «Здесь самое главное - не спешить. Чтобы не наделать ошибок, потому что эти ошибки могут пройти по живому, по семье, и нанести вред ребёнку», - подчеркнул Володин.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+22 778 / сут.
Умерли
33 489+303 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+13 864 / сут.
- Вратарь сборной России по футболу сдал сомнительный тест на COVID-19
- Суд в Киеве отменил заочный арест Януковича
- Путин обсудил с Макроном Нагорный Карабах
- «Плохие парни навсегда» стал лучшим фильмом 2020 года
- Законопроекты об изъятии детей из семьи отправили на доработку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru