Мэр Ялты рассказала, что отель Ротару Villa Sofia могут национализировать
Эстрадная певица София Ротару может быть лишена звания почётного жителя Ялты. Об этом NEWS.ru рассказала мэр крымского курорта Янина Павленко.
По её словам, властям поступил соответствующий запрос и в настоящее время этот вопрос рассматривается.
Также она заявила, что принадлежащей исполнительнице отель Villa Sofia может быть национализирован.
«Отель давно уже не работает. Была и есть инициатива о том, чтобы национализировать этот объект», — указала Павленко.
Ранее председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что наличие недвижимости у Ротару не делает ее крымчанкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru