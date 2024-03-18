Мэр Ялты рассказала, что отель Ротару Villa Sofia могут национализировать

По её словам, властям поступил соответствующий запрос и в настоящее время этот вопрос рассматривается.

Также она заявила, что принадлежащей исполнительнице отель Villa Sofia может быть национализирован.

«Отель давно уже не работает. Была и есть инициатива о том, чтобы национализировать этот объект», — указала Павленко.

Ранее председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что наличие недвижимости у Ротару не делает ее крымчанкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

