Общественники предложили сенаторам решение проблемы нехватки таксистов
Общественный совет по развитию такси предложил первому зампреду комитета Совета Федерации по экономической политике Алексею Синицыну решение кадровой проблемы в отрасли, заявила на пресс-конференции председатель совета Ирина Зарипова, сообщает РБК.
«Мы предлагаем разрешить временный допуск мигрантов за руль такси под жестким контролем, для которого сейчас есть все технические возможности в виде технологии «Страховая телематика»», — рассказала Зарипова.
В настоящее время в России в службе такси могут работать мигранты, получившие права в Киргизии, Белоруссии и других странах, где русский язык является государственным. Приезжим из других государств для работы таксистами необходимо получать водительское удостоверение российского образца. При этом власти Тюменской, Тульской, Магаданской, Челябинской областей и ХМАО запрещают мигрантам водить такси.
Ранее стало известно, что «Яндекс Такси» потратит более 4 млрд рублей на привлечение водителей в декабре 2023 года, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, рассказывает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru