Общественники предложили сенаторам решение проблемы нехватки таксистов

«Мы предлагаем разрешить временный допуск мигрантов за руль такси под жестким контролем, для которого сейчас есть все технические возможности в виде технологии «Страховая телематика»», — рассказала Зарипова.



В настоящее время в России в службе такси могут работать мигранты, получившие права в Киргизии, Белоруссии и других странах, где русский язык является государственным. Приезжим из других государств для работы таксистами необходимо получать водительское удостоверение российского образца. При этом власти Тюменской, Тульской, Магаданской, Челябинской областей и ХМАО запрещают мигрантам водить такси.

Ранее стало известно, что «Яндекс Такси» потратит более 4 млрд рублей на привлечение водителей в декабре 2023 года, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, рассказывает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



