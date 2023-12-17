Общественники предложили сенаторам решение проблемы нехватки таксистов

Общественный совет по развитию такси предложил первому зампреду комитета Совета Федерации по экономической политике Алексею Синицыну решение кадровой проблемы в отрасли, заявила на пресс-конференции председатель совета Ирина Зарипова, сообщает РБК.

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«Мы предлагаем разрешить временный допуск мигрантов за руль такси под жестким контролем, для которого сейчас есть все технические возможности в виде технологии «Страховая телематика»», — рассказала Зарипова.

В настоящее время в России в службе такси могут работать мигранты, получившие права в Киргизии, Белоруссии и других странах, где русский язык является государственным. Приезжим из других государств для работы таксистами необходимо получать водительское удостоверение российского образца. При этом власти Тюменской, Тульской, Магаданской, Челябинской областей и ХМАО запрещают мигрантам водить такси.

Ранее стало известно, что «Яндекс Такси» потратит более 4 млрд рублей на привлечение водителей в декабре 2023 года, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, рассказывает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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