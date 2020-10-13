Нижегородский стрелок купил справку для разрешения на оружие

Подозреваемый в убийстве трех человек в Нижегородской области Даниил Монахов купил справку для получения разрешения на оружие, сообщает агентство ТАСС.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что сам документ был настоящим, с заключением психиатра. Однако подозреваемый приобрёл его за деньги в клинике, имеющей лицензию на медосвидетельствование и выдачу соответствующих справок. В подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Монахов предоставил подлинные документы, после чего получил разрешение на оружие.

Ранее в региональном управлении СК рассказали, что выявили негативное содержание страницы Монахова в одной из социальных сетей. Кроме этого, молодой человек наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния, однако это не помешало ему получить разрешение на ношение огнестрельного оружия.

В Борском районе Нижегородской области 12 октября молодой человек убил трёх мужчин и ранил ещё троих граждан, в том числе родную бабушку, после чего скрылся с места преступления. Позже обнаружили его тело с признаками суицида. Возбуждены уголовные дела по статьям «убийство» и «халатность».

