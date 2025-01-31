Общественник Лещинская: Подростки теряют интерес к жизни, увлекаясь видеоиграми
Руководитель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что игроманию у подростков важно распознавать на самых первых этапах, когда последствия для здоровья еще минимальны. Она объяснила, что одним из самых очевидных признаков является увеличенное время, которое ребенок проводит за компьютером, приставкой или смартфоном. Важно установить четкие ограничения по времени на видеоигры, чтобы предотвратить развитие зависимости.
Лещинская также отметила, что с развитием игромании подросток начинает терять контроль, и игры становятся для него абсолютным приоритетом. Все свободное время он посвящает играм, а интерес к прежним увлечениям, таким как хобби или общение с друзьями и семьей, значительно уменьшается.
На более поздних стадиях зависимости у подростков могут проявляться агрессия и раздражительность, особенно когда родители запрещают продолжать играть. Дети становятся более вспыльчивыми, и это может привести к конфликтам в семье и с друзьями.
Помимо этого, зависимость от игр может вызвать физические симптомы, такие как нарушения сна и аппетита, головные боли и ухудшение общего состояния из-за малоподвижного образа жизни. Лещинская подчеркнула, что в таких случаях полезнее заменить игровое время на более активные занятия, а в тяжелых случаях немедленно обратиться за помощью к специалистам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru