Общественник Лещинская: Подростки теряют интерес к жизни, увлекаясь видеоиграми

Руководитель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что игроманию у подростков важно распознавать на самых первых этапах, когда последствия для здоровья еще минимальны. Она объяснила, что одним из самых очевидных признаков является увеличенное время, которое ребенок проводит за компьютером, приставкой или смартфоном. Важно установить четкие ограничения по времени на видеоигры, чтобы предотвратить развитие зависимости.

Лещинская также отметила, что с развитием игромании подросток начинает терять контроль, и игры становятся для него абсолютным приоритетом. Все свободное время он посвящает играм, а интерес к прежним увлечениям, таким как хобби или общение с друзьями и семьей, значительно уменьшается.