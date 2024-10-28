СМИ: Пугачева могла попытаться вывезти свой антиквариат за границу мошенническим путем

Бенхин отметил, что эти предметы искусства могут быть ширпотребом. По его словам, в 90-е было модно коллекционировать антиквариат, однако на рынке было много подделок.

Адвокат уверен, что таким образом Пугачева могла приобрести ширпотреб.

Ранее светский адвокат Александр Добровинский также заявил, что оригиналом одной из работ, хранящихся у Пугачёвой, владеет другой человек.

Комментируя этот момент, Бенхин вспомнил, что Примадонна могла воспользоваться ранее популярной мошеннической схемой, когда на таможне пытались выдать антиквариат за не имеющую художественной ценности вещь.

Ранее поэт-песенник Владимир Ильичев заявил, что готов продолжать сотрудничество с покинувшей Россию Пугачевой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

