СМИ: Пугачева могла попытаться вывезти свой антиквариат за границу мошенническим путем

Часть антикварной коллекции картин народной артисткой СССР, певицы Аллы Пугачевой, скорее всего, подделка, заявил Александр Бенхин. Его слова приводит Абзац.

Ранее, в начале октября Telegram-канал SHOT сообщил, что Пугачева пыталась вывести за границу произведения искусства из домашней коллекции на сумму около $20 млн. Среди имущества была люстра, скульптуры и картины XVI–XIX веков.

СМИ: В 2023 году бизнес внука Пугачевой ушел в минус на 1 млн руб.

Бенхин отметил, что эти предметы искусства могут быть ширпотребом. По его словам, в 90-е было модно коллекционировать антиквариат, однако на рынке было много подделок.

Адвокат уверен, что таким образом Пугачева могла приобрести ширпотреб.

Ранее светский адвокат Александр Добровинский также заявил, что оригиналом одной из работ, хранящихся у Пугачёвой, владеет другой человек.

Комментируя этот момент, Бенхин вспомнил, что Примадонна могла воспользоваться ранее популярной мошеннической схемой, когда на таможне пытались выдать антиквариат за не имеющую художественной ценности вещь.

Ранее поэт-песенник Владимир Ильичев заявил, что готов продолжать сотрудничество с покинувшей Россию Пугачевой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КультураАлла Пугачева

Горячие новости

Все новости

партнеры