Власти Италии продлят режим ЧС из-за коронавируса вплоть до 31 января

Правительство Италии – на фоне пандемии COVID-19 – собирается продлить режим чрезвычайной ситуации до 31 января 2021 года. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Роберто Сперанца. Он считает продление режима ЧП полностью соответствующим тому эпидпериоду, который сейчас переживает Италия, подчеркивает РИА Новости.

Напомним, постановление о введении на полгода режима ЧС Совет министров Италии принял 31 января текущего года, а 31 июля он был продлен до 15 октября.