Власти Италии продлят режим ЧС из-за коронавируса вплоть до 31 января

Правительство Италии – на фоне пандемии COVID-19 – собирается продлить режим чрезвычайной ситуации до 31 января 2021 года. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Роберто Сперанца. Он считает продление режима ЧП полностью соответствующим тому эпидпериоду, который сейчас переживает Италия, подчеркивает РИА Новости.

Напомним, постановление о введении на полгода режима ЧС Совет министров Италии принял 31 января текущего года, а 31 июля он был продлен до 15 октября.

В странах Европы фиксируется резкий рост заражений COVID-19

Между тем, в конце сентября во время видеоконференции с губернаторами Владимир Путин заявил, что в России ситуации с коронавирусом лучше, чем в других странах, благодаря своевременно принимаемым мерам. По словам российского лидера, в других странах вводят жесткие ограничения из-за коронавируса, закрывают производства».

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал НСН, в каких странах ситуация с коронавирусом лучше всего, а в каких – хуже.

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ФОТО: РИА Новости//Алессандро Рота
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусИталия
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