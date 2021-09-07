Общенациональная церемония памяти Бельмондо пройдет в Париже 9 сентября
Общенациональная церемония памяти Жан-Поля Бельмондо состоится в Париже 9 сентября. Об этом сообщили в Елисейском дворце. Местом проведения церемонии выбран комплекс Дома Инвалидов – там традиционно проходят церемоний прощания с великими людьми Франции.
Жан-Поль Бельмондо умер в понедельник, 6 сентября, в своем доме в Париже. Как сообщает Agence France-Presse со ссылкой на адвоката артиста, Бельмондо испытывал сильную усталость в последние месяцы, но ушел из жизни спокойно. За свою актерскую карьеру, которая началась в 1957 году, Бельмондо сыграл более 100 ролей в кинофильмах и на сцене французских театров, отмечает RT.
А вот мировую известность ему принесли многочисленные боевики, в числе которых ленты «Кто есть кто?», «Игра в четыре руки», «Профессионал» и «Ас из асов».
Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал ушедшего из жизни актера Жана-Поля Бельмондо символом французского кинематографа, который надолго останется кумиром для миллионов зрителей по всему миру.
«Бельмондо был символом французского кино. Его всегда озвучивал Николай Караченцов, для десятков миллионов советских зрителей Бельмондо говорил его голосом. Любопытно, что когда он в первый раз появился на экране в 1957 году (фильм «Мольер» - НСН), прошло не то чтобы незамеченным, более того – все сцены с его участием были вырезаны. Такой был неудачный дебют. Это человек, который победил время, возраст и остался с нами на века», – рассказал критик.
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