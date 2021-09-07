Общенациональная церемония памяти Бельмондо пройдет в Париже 9 сентября

Общенациональная церемония памяти Жан-Поля Бельмондо состоится в Париже 9 сентября. Об этом сообщили в Елисейском дворце. Местом проведения церемонии выбран комплекс Дома Инвалидов – там традиционно проходят церемоний прощания с великими людьми Франции.

Жан-Поль Бельмондо умер в понедельник, 6 сентября, в своем доме в Париже. Как сообщает Agence France-Presse со ссылкой на адвоката артиста, Бельмондо испытывал сильную усталость в последние месяцы, но ушел из жизни спокойно. За свою актерскую карьеру, которая началась в 1957 году, Бельмондо сыграл более 100 ролей в кинофильмах и на сцене французских театров, отмечает RT.

А вот мировую известность ему принесли многочисленные боевики, в числе которых ленты «Кто есть кто?», «Игра в четыре руки», «Профессионал» и «Ас из асов».