Общегородской благотворительный сервис стал доступен в приложении «Моя Москва» — Сергунина

Городской сервис, посвящённый благотворительности, теперь доступен в приложении «Моя Москва». Об этом сообщила заместитель мэра столицы РФ Наталья Сергунина. На портале mos.ru сервис появился с октября 2020 года. Здесь горожане имеют возможность совершить адресное пожертвование на социально ориентированные программы 42 некоммерческих организаций.

Речь идёт об НКО, которые поддерживают тяжелобольных детей и взрослых, людей с особенностями здоровья, малоимущих и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также бездомных животных. Как подчеркнула Сергунина, с момента запуска, благотворительный сервис доказал свою востребованность и полезность.

«Москвичи сделали с его помощью уже 17 тыс. переводов на благотворительность. Теперь для удобства пользователей мы интегрировали эту функцию и в городское мобильное приложение», - пояснила руководитель аппарата мэра и правительства столицы.

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Мобильный вариант сервиса доступен в версиях приложения «Моя Москва» для операционных систем iOS и Android: он находится в разделе «Мои платежи» (блок «Благотворительность с mos.ru» с кнопкой «Помочь»). Там же можно ознакомиться со всеми программами благотворительных фондов по определённым категориям. Отправить деньги можно с помощью Apple Pay или банковской карты.

Раздел благотворительности на портале mos.ru создан городским департаментом информационных технологий совместно с комитетом общественных связей и молодежной политики Москвы. В январе текущего года сервис был назван среди лауреатов престижной премии Big Innovation Awards, а в мае удостоился международной премии German Innovation Award.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:Мобильное ПриложениеМоскваБлаготворительность
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