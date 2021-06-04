Общегородской благотворительный сервис стал доступен в приложении «Моя Москва» — Сергунина
Городской сервис, посвящённый благотворительности, теперь доступен в приложении «Моя Москва». Об этом сообщила заместитель мэра столицы РФ Наталья Сергунина. На портале mos.ru сервис появился с октября 2020 года. Здесь горожане имеют возможность совершить адресное пожертвование на социально ориентированные программы 42 некоммерческих организаций.
Речь идёт об НКО, которые поддерживают тяжелобольных детей и взрослых, людей с особенностями здоровья, малоимущих и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также бездомных животных. Как подчеркнула Сергунина, с момента запуска, благотворительный сервис доказал свою востребованность и полезность.
«Москвичи сделали с его помощью уже 17 тыс. переводов на благотворительность. Теперь для удобства пользователей мы интегрировали эту функцию и в городское мобильное приложение», - пояснила руководитель аппарата мэра и правительства столицы.
Мобильный вариант сервиса доступен в версиях приложения «Моя Москва» для операционных систем iOS и Android: он находится в разделе «Мои платежи» (блок «Благотворительность с mos.ru» с кнопкой «Помочь»). Там же можно ознакомиться со всеми программами благотворительных фондов по определённым категориям. Отправить деньги можно с помощью Apple Pay или банковской карты.
Раздел благотворительности на портале mos.ru создан городским департаментом информационных технологий совместно с комитетом общественных связей и молодежной политики Москвы. В январе текущего года сервис был назван среди лауреатов престижной премии Big Innovation Awards, а в мае удостоился международной премии German Innovation Award.
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