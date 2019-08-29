Образовательный центр для особенных детей откроют в Красногорске 2 сентября
29 августа20:57
Образовательный центр «Созвездие» для детей с ограниченными возможностями начнет свою работу со 2 сентября текущего года. Об этом сообщает телеканал «360».
Как сообщила телеканалу глава городского округа Эльмира Хаймурзина с начала учебного года в центре начнут заниматься около 500 детей. Площадь комплекса составляет около 9 тысяч кв. м.
Отмечается, что в комплексе помимо стандартного образования, дети смогут получить навыки различных профессий, например, повара или парикмахера.
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ФОТО: РИА Новости