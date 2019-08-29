Образовательный центр для особенных детей откроют в Красногорске 2 сентября

Образовательный центр «Созвездие» для детей с ограниченными возможностями начнет свою работу со 2 сентября текущего года. Об этом сообщает телеканал «360».

Как сообщила телеканалу глава городского округа Эльмира Хаймурзина с начала учебного года в центре начнут заниматься около 500 детей. Площадь комплекса составляет около 9 тысяч кв. м.

Отмечается, что в комплексе помимо стандартного образования, дети смогут получить навыки различных профессий, например, повара или парикмахера.



