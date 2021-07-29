Образование для привитых. Поступление и учёба в ВУЗах только по QR? (Видео)
8.07.2021 состоялась пресс-конференция, посвящённая обязательной вакцинации для абитуриентов и студентов.
8.07.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Образование для привитых. Поступление и учёба в ВУЗах только по QR?»
В Совете Федерации в серьёз задумались об отказе в поступлении в ВУЗы не привитым от коронавируса. О таких перспективах для абитуриентов сообщил один из сенаторов, отметив, что на тех же основаниях можно будет получить отказ и в продолжении учёбы для уже учащихся студентов. Кроме того, в Совете ректоров Москвы и Московской области уже были разработаны рекомендации о переводе на «удалёнку» не привитых студентов и преподавателей с 1 сентября. Такие меры вынудят их либо вернуться к «гибридному» формату учёбы, либо пройти вакцинацию. В Минобрнауки подтвердили право ВУЗов допускать к занятиям только привитых студентов.
В ходе пресс-конференции её участники рассказали о перспективах ожидающих студентов российских ВУЗов в грядущем учебном году.
Участники пресс-конференции:
- Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин;
- Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко.
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