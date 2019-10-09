Обозвавшая россиян «бичевней и быдлом» чиновница нашла новую работу

9 октября 201910:01

Бывший пресс-секретарь губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, которая оскорбила жителей пострадавшего от наводнения Тулуна, нашла новую работу.

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По данным РЕН ТВ, теперь она трудится в должности замдиректора развитию Иркутского областного государственного учреждения культуры Архитектурно-этнографического музея «Тальцы».

В августе в интернете появилась аудиозапись, на которой женщина, голос которой очень похож на голос Алашкевич, называет пострадавших от наводнения жителей региона «бичевней и быдлом», напоминает Ura.ru

Позднее на недопустимость такого поведения обратил внимание президент Владимир Путин. В результате чиновницу сначала отправили в отпуске, а затем уволили.

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Фото: официальный портал Иркутской области
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