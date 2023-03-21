Оборудование подстанции смонтировано на строящейся станции метро «Аэропорт Внуково»

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что всего на станции построено уже 271 помещение.

Новая станция московского метро «Аэропорт Внуково» позволит авиапассажирам и горожанам экономить на поездках до 40 минут. Об этом ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строящейся станции. Отмечается, что порядка 25 тысяч жителей поселения Внуковское и близлежащих населённых пунктов получат метро в шаговой доступности. Глава столицы напомнил об открытии МЦД-4 в текущем году, что обеспечит район ещё и наземным метро.

