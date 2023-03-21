Оборудование подстанции смонтировано на строящейся станции метро «Аэропорт Внуково»

В Москве на станции «Аэропорт Внуково» участка Солнцевской линии метро выполнены работы по монтажу оборудования тягово-понизительной подстанции, сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, строители сейчас соединяют все оборудование кабельно-проводниковой продукцией и потом приступят к наладочным работам. Он назвал тягово-понизительную подстанцию «сердцем» станционного комплекса, она обеспечивает работу всех инженерных систем.

Собянин рассказал о развитии транспортной и социальной инфраструктуры района Внуково

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что всего на станции построено уже 271 помещение.

Новая станция московского метро «Аэропорт Внуково» позволит авиапассажирам и горожанам экономить на поездках до 40 минут. Об этом ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строящейся станции. Отмечается, что порядка 25 тысяч жителей поселения Внуковское и близлежащих населённых пунктов получат метро в шаговой доступности. Глава столицы напомнил об открытии МЦД-4 в текущем году, что обеспечит район ещё и наземным метро.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Внуково АэропортСтроительствоМосковское Метро

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