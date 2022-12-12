Обновлённые игровые зоны ждут детей в парке «Покровское-Стрешнево»
Детские площадки обновили в парке «Покровское-Стрешнево» в рамках работ по сохранению и восстановлению территории. Большинство оборудования игровых зон выполнили в экостиле, преимущественно из дерева.
Согласно концепции, территорию условно поделили на пять тематических зон: «Природный», «Эколого-просветительский», «Досугово-рекреационный», «Историко-культурный» и «Спортивный» парки. Там уже были игровые зоны, но со временем их оборудование пришло в негодность и нуждалось в замене.
— Одна из самых больших и увлекательных площадок располагается в досугово-рекреационной части парка, в его наиболее посещаемой части, — говорит заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. — Ее площадь составляет более 1220 квадратных метров. Для ребят постарше здесь создан большой игровой комплекс с 27 игровыми функциями, на котором одновременно могут играть до 55 детей. Здесь можно представить себя альпинистом, поиграть в прятки, полазить по различным элементам, и скатиться на классической или изогнутой горках-трубах. Также можно найти тарзанку и даже симулятор скейтборда — специальную полукруглую конструкцию, имитирующую рампу — одну из самых распространенных фигур в скейт-парке. Для малышей оборудовали разнообразные интерактивные панели, сетчатый тоннель, горку поменьше, песочницы, карусель и различные качели. Для родителей установили беседки и скамейки.
В эколого-просветительском парке появились комплексы для лазания, преодоления препятствий, катания с горок, там есть качалки, карусели, а также игровой комплекс «Корабль. В природной зоне обновили две детские площадки, обустроив полосы препятствий разного уровня сложности, сетки для лазанья и канаты для балансировки. Там же установили карусели и комплексы-домики с различными типами горок.
В историко-культурной зоне оборудовали качели «гнездо» и балансиры, качалки на пружинках и небольшие игровые комплексы с горками и канатными сетками.
Детские площадки распределены по парку на достаточно большом расстоянии, поэтому на каждой из них установили набор оборудования.
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