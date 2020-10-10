Обнаружили судно, сбрасывавшее отходы в море на Камчатке

«По данным института космических исследований Российской академии наук, обнаружено судно, которое проходило 23 сентября в 7 утра вблизи Халактырского пляжа. С него были сброшены воды. Сам объём очень незначительный, и, конечно, он не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории. Но даже по этому случаю судно стопроцентно будет установлено, данные уже переданы в правоохранительные органы», - заявил губернатор края Владимир Солодов.

По мнению главы региона, единая система мониторинга экологической обстановки эффективно, но ей надо учиться пользоваться, чтобы призвать к ответственности нарушителей природоохранного законодательства.

«Мы просто не умеем ей пользоваться. Комплексные системы будем запускать в ближайшее время. Они позволят нам быть уверенными, что ни один нарушитель, ни один человек, загрязняющий природу, не уйдёт от ответственности», — отметил Солодов.

Напомним, Росприроднадзор выявил превышение норм по загрязняющим веществам в районе Халактырского пляжа и в Авачинском заливе на Камчатке: фосфат-ион в 10,8 раз, железа общего в 6,7 раза, фенола общего в 2,9 раза. Загрязнение воды в акватории Тихого океана подтвердили в Генпрокуратуре РФ. Возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» и «Загрязнение морской среды».

