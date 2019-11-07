Обнаружен новый штамм ВИЧ

Как сообщается, новый штамм вируса является частью группы M версии ВИЧ-1, семейства вирусных подтипов, вызывающего глобальную пандемию ВИЧ. Однако, полагают ученые, поводов для беспокойства нет, современные методы лечения эффективны против обнаруженного штамма. Более того, выявление нового штамма позволит точнее определить, как развивается ВИЧ, и разработать наиболее точные методы диагностики заболевания.

Ранее в эфире НСН глава научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский заявил, что инновационная методика, позволяющая полностью излечить ВИЧ, не станет массовой.

«Методика заключается в том, что больному пересаживают клетки костного мозга от донора, который генетически не восприимчив к ВИЧ. Таких в европейской популяции, преимущественно население севера Европы, примерно 1%. Подобрать донора чрезвычайно сложно, поэтому повторить эксперимент так называемого “берлинского пациента” удалось только спустя 10 лет. Конечно, такие эксперименты затруднены тем, что подобрать донора надо не только по этому параметру, но и по тысяче других. Поэтому этот метод вряд ли будет использоваться широко. Но теоретически он очень значим», — заявил он.



