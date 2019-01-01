Облысевшие Кокорин и Мамаев погоняли мяч в колонии

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев, которые ранее были осуждены на реальный срок заключения за два дебоша в октябре прошлого года, поиграли в футбол.

Сделать это им удалось на территории колонии в Белгородской области, куда их этапировали после приговора.

Как сообщает телеканал «360», в соцсетях появилось видео, на котором побритые налысо футболисты играю в футбол вместе с другими заключенными, при этом сам процесс, судя по улыбкам спортсменов, доставляет им большое удовольствие.

Футболисты были осуждены за две драки, которые они спровоцировали в Москве в октябре 2018 года. По приговору суда Мамаев был приговорен к одному году и пяти месяцам заключения в колонии, Кокорин получил на месяц больше. Обоих отправили отбывать наказание в одну колонию.

