В Москве и области ожидается резкое похолодание

В ночь на 3 мая в Москве и Подмосковье прогнозируется резкое понижение температуры, сообщает РБК со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Столбики термометров в столице опустятся до 0…+2°C, а в отдельных районах области — до -4°C.

По словам Вильфанда, уже днем 3 мая температура начнет повышаться: в Москве ожидается +12…+14°C, в Подмосковье — до +16°C. Осадки будут незначительными и преимущественно в черте города.

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4 мая погода резко изменится: в регион придет теплый влажный воздух с юго-запада. Ночные температуры составят +4…+6°C, дневные — +17…+19°C. Усилится ветер до 15 м/с, пройдут дожди.

1 мая в Москве был побит 116-летний рекорд по осадкам: за полдня на ВДНХ выпало 24 мм, что превысило показатель 1909 года (21 мм). По данным центра «Фобос», в отдельных районах столицы уровень осадков достиг 22–28 мм (40–45% месячной нормы), в области — 20-27 мм, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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