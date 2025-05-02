В Москве и области ожидается резкое похолодание

В ночь на 3 мая в Москве и Подмосковье прогнозируется резкое понижение температуры, сообщает РБК со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Столбики термометров в столице опустятся до 0…+2°C, а в отдельных районах области — до -4°C.

По словам Вильфанда, уже днем 3 мая температура начнет повышаться: в Москве ожидается +12…+14°C, в Подмосковье — до +16°C. Осадки будут незначительными и преимущественно в черте города.