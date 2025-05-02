СМИ: Стивен Миллер может возглавить Совет нацбезопасности при Трампе
Стивен Миллер, один из ближайших соратников Дональда Трампа, может возглавить Совет национальной безопасности США. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Миллер занимает пост заместителя главы администрации и курирует внутреннюю безопасность. Источники издания утверждают, что он выразил заинтересованность в назначении после того, как Трамп отстранил Майка Уолца и выдвинул его на должность постоянного представителя США при ООН.
Исполняющим обязанности главы Совета национальной безопасности на данный момент является госсекретарь Марко Рубио. Однако, по словам собеседников Axios, он перегружен текущими обязанностями в Госдепартаменте, и временное совмещение вызывает напряженность в работе ведомства.
Как отмечает один из чиновников Белого дома, Миллеру удалось наладить работу Совета по внутренней безопасности, который, по его словам, действует «намного эффективнее СНБ, несмотря на более скромный штат». По данным издания, Дональд Трамп склонен объединять ключевые посты между доверенными лицами. В случае назначения Миллер может сохранить текущие обязанности, совмещая их с новой должностью, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru