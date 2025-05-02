СМИ: Стивен Миллер может возглавить Совет нацбезопасности при Трампе

Стивен Миллер, один из ближайших соратников Дональда Трампа, может возглавить Совет национальной безопасности США. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Миллер занимает пост заместителя главы администрации и курирует внутреннюю безопасность. Источники издания утверждают, что он выразил заинтересованность в назначении после того, как Трамп отстранил Майка Уолца и выдвинул его на должность постоянного представителя США при ООН.