На Бали произошло массовое отключение электричества из-за аварии на кабеле
Масштабное отключение электроэнергии произошло на индонезийском острове Бали, сообщает Jakarta Globe со ссылкой на заявление государственной энергетической компании PLN.
Сбой начался около 15:00-16:00 по местному времени (10:00-11:00 мск) и охватил значительную часть острова. По информации PLN, причиной стала авария на подводном силовом кабеле, соединяющем Бали с островом Ява. В результате все электростанции на Бали одновременно вышли из строя, что привело к внезапному блэкауту.
Компания начала восстановительные работы сразу после инцидента. К полуночи по местному времени электроснабжение удалось вернуть примерно на 50% территории острова. При этом в компании предупредили о возможных повторных перебоях из-за нестабильности энергосистемы.
По словам местных жителей, отключение продолжалось около восьми часов. В районе Джимбаран, расположенном недалеко от Денпасара, свет отключили около 16:00 и подали лишь поздно ночью. Жители рассказали о перебоях в работе кафе и усилении дорожных заторов на фоне неработающих светофоров, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Бали произошло массовое отключение электричества из-за аварии на кабеле
- СМИ: Стивен Миллер может возглавить Совет нацбезопасности при Трампе
- На Украине осудили мужчину, помешавшего вывозу призывников
- В Москве и области ожидается резкое похолодание
- Администрация Трампа предлагает сократить бюджет США
- Трамп предложил приостановить взносы США в ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ
- СМИ: Euroclear намерен передать инвесторам €3 млрд за счет активов РФ
- Эд Ширан объявил дату выхода нового альбома «Play»
- Трамп предложил сократить расходы на Международную космическую станцию
- На Украине раскрыли детали соглашения с США по инвестиционному фонду
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru