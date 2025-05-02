На Бали произошло массовое отключение электричества из-за аварии на кабеле

Масштабное отключение электроэнергии произошло на индонезийском острове Бали, сообщает Jakarta Globe со ссылкой на заявление государственной энергетической компании PLN.

Сбой начался около 15:00-16:00 по местному времени (10:00-11:00 мск) и охватил значительную часть острова. По информации PLN, причиной стала авария на подводном силовом кабеле, соединяющем Бали с островом Ява. В результате все электростанции на Бали одновременно вышли из строя, что привело к внезапному блэкауту.

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Компания начала восстановительные работы сразу после инцидента. К полуночи по местному времени электроснабжение удалось вернуть примерно на 50% территории острова. При этом в компании предупредили о возможных повторных перебоях из-за нестабильности энергосистемы.

По словам местных жителей, отключение продолжалось около восьми часов. В районе Джимбаран, расположенном недалеко от Денпасара, свет отключили около 16:00 и подали лишь поздно ночью. Жители рассказали о перебоях в работе кафе и усилении дорожных заторов на фоне неработающих светофоров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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