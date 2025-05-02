Минобороны сообщило о перехвате JDAM, HIMARS и более 1300 дронов за неделю
Российские средства противовоздушной обороны за минувшую неделю перехватили 36 управляемых авиационных бомб JDAM, пять реактивных снарядов систем HIMARS, а также более 1,3 тысячи беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, под огонь ПВО также попали две ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей. Общее количество сбитых беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за неделю составило 1 306 единиц.
В министерстве уточнили, что с начала специальной военной операции было уничтожено свыше 54 тысячи беспилотников, 662 самолета, 283 вертолета и более 23 тысячи единиц бронетехники.
Помимо этого, российские военные заявили о выведении из строя 1 554 боевых машин реактивной артиллерии, более 24 тысяч артиллерийских орудий и минометов, а также почти 35 тысяч единиц специализированной военной автотехники, передает «Радиоточка НСН».
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