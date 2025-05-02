Минобороны сообщило о перехвате JDAM, HIMARS и более 1300 дронов за неделю

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую неделю перехватили 36 управляемых авиационных бомб JDAM, пять реактивных снарядов систем HIMARS, а также более 1,3 тысячи беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, под огонь ПВО также попали две ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей. Общее количество сбитых беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за неделю составило 1 306 единиц.