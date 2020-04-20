Обездоленные российские туристы поселились в пещере в Таиланде
Тайская туристическая полиция обнаружила в пещере в бухте Тонсай россиян — они вынужденно поселились там после того, как их выгнали из гостиницы.
Люди рассказали, что прилетели в страну два месяца назад. В марте они были ограблены, кроме того, они не могут вернуться на родину из-за пандемии коронавируса. В результате они были вынуждены установить палатку в пещере.
У россиян были взяты анализы на коронавирус, после того, как они дали отрицательные результаты, туристов отправили в один из отелей Краби. В настоящий момент четыре гостиницы на курорте принимают иностранцев, которые не могут попасть домой, передает Москва 24.
В свою очередь посольство России в Таиланде уже уведомили о попавших в беду соотечественниках, уточняет ОТР.
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