Вскрывать и охранять: Как спасать животных из запертых авто

«Идея концептуально правильная. Мы видим истории, когда люди оставляют в машинах не только детей, но и животных, а их как-то нужно спасать. Другое дело, что нужно думать не только о спасении животных, но и об интересах автовладельцев. Если, допустим, полицейский вскрыл машину, то возникает вопрос о том, кто будет возмещать ущерб. Он вскрыл машину, а что потом? Оставит ее на улице на разграбление ворам? Нужно подумать о том, чтобы полицейский был обязан охранять машину. Если предоставить право для спасения животных, тогда нужно сделать и другие нормы, обязывающие полицию обеспечить сохранность автомобиля до прибытия владельца», - сказал Радько.

Юрист отметил, что владельца машины нужно предварительно уведомлять о том, что она будет вскрыта. Кроме того, указал он, нужно подумать над тем, что делать, если владелец авто уехал и не планирует скоро возвращаться.

«Нужно менять очень много законодательных актов, в том числе Гражданский кодекс РФ, закон «О полиции» и четко прописать, кто отвечает за этот ущерб, как полиция обязана это делать… Предварительно, допустим, уведомить владельца машины о том, что она будет вскрыта, потом уведомить о том, что скрытие произошло. Нужно подумать, как быть, если владелец не может прибыть на место, если он уехал куда-то и так далее, чтобы не оставлять машину на вечный срок открытой и в то же время не ставить около нее вечный пост для охраны», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее, 1 ноября, московские спасатели достали из автомобиля Mitsubishi запертого в нем кота. Животное просидело в иномарке, припаркованной у Большого театра, четыре дня – без еды и воды.

При этом в середине сентября Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что в Санкт-Петербурге хозяева четыре года держали собаку в багажнике машины. История вызвала широкий резонанс в обществе.

