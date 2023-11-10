Вскрывать и охранять: Как спасать животных из запертых авто
Владельца машины нужно предварительно уведомлять о том, что она будет вскрыта, отметил в эфире НСН автоюрист Сергей Радько.
Перед тем, как предоставить полицейским право вскрывать машины для спасения животных, нужно создать нормы, обязывающие полицию обеспечить сохранность автомобиля до прибытия владельца, заявил адвокат, автоюрист Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько в интервью НСН.
Ранее зампред комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Георгий Арапов («Новые люди») направил на отзыв в правительство РФ проект о предоставлении возможности полицейским вскрывать машины для спасения животных. Автор инициативы уточнил, что сейчас у правоохранительных органов нет возможности попасть в машину и спасти животное в случае опасности для его жизни.
«Идея концептуально правильная. Мы видим истории, когда люди оставляют в машинах не только детей, но и животных, а их как-то нужно спасать. Другое дело, что нужно думать не только о спасении животных, но и об интересах автовладельцев. Если, допустим, полицейский вскрыл машину, то возникает вопрос о том, кто будет возмещать ущерб. Он вскрыл машину, а что потом? Оставит ее на улице на разграбление ворам? Нужно подумать о том, чтобы полицейский был обязан охранять машину. Если предоставить право для спасения животных, тогда нужно сделать и другие нормы, обязывающие полицию обеспечить сохранность автомобиля до прибытия владельца», - сказал Радько.
Юрист отметил, что владельца машины нужно предварительно уведомлять о том, что она будет вскрыта. Кроме того, указал он, нужно подумать над тем, что делать, если владелец авто уехал и не планирует скоро возвращаться.
«Нужно менять очень много законодательных актов, в том числе Гражданский кодекс РФ, закон «О полиции» и четко прописать, кто отвечает за этот ущерб, как полиция обязана это делать… Предварительно, допустим, уведомить владельца машины о том, что она будет вскрыта, потом уведомить о том, что скрытие произошло. Нужно подумать, как быть, если владелец не может прибыть на место, если он уехал куда-то и так далее, чтобы не оставлять машину на вечный срок открытой и в то же время не ставить около нее вечный пост для охраны», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее, 1 ноября, московские спасатели достали из автомобиля Mitsubishi запертого в нем кота. Животное просидело в иномарке, припаркованной у Большого театра, четыре дня – без еды и воды.
При этом в середине сентября Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что в Санкт-Петербурге хозяева четыре года держали собаку в багажнике машины. История вызвала широкий резонанс в обществе.
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