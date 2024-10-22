«Обещали не менять»: Бессараб выступила против повышения лимита дохода самозанятых
Светлана Бессараб заявила НСН, что депутаты обещали в течение десяти лет не менять никакие параметры для самозанятых.
Повышение лимита дохода для самозанятых нарушит «обещания» депутатов, так как изначально подразумевалось, что никакие параметры системы не будут меняться в течение десяти лет, заявила НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил новый способ вывода самозанятых из тени. По его словам, для этого нужно со следующего года увеличить порог по их максимальному доходу в 1,5 раза, до 3,6 млн рублей, пишут «Известия». Бессараб призвала еще раз обсудить этот вопрос.
«Я не сталкивалась с тем, что самозанятые стремятся как-то обойти законодательство, я бы не стала это утверждать, так как это наносит ущерб самой этой идее. Сегодня достаточно большое количество россиян задействованы в этой системе, трудятся на благо своих регионов. Что касается увеличения порога, мы обещали, что в течение десятилетия государство никаким образом не изменит установленные параметры. Государство обещало неприкосновенность параметров», - отметила она.
По ее словам, доходы самозанятых могли вырасти, но предложение о повышении лимита нужно проработать, так как это может повлечь за собой и другие изменения.
«С другой стороны, при определенном уровне инфляции увеличивается стоимость товаров и доходы. Стоит обсудить это с участием экспертов и самих самозанятых. Конкретно это предложение мы не обсуждали. Были и другие необоснованные предложения в этой области, например, увеличить параметры налогообложения. Мы обещали людям, что этого делать не будем. Я считаю, что этого делать нельзя», - заключила собеседница НСН.
Самозанятые могут заменить индивидуальных предпринимателей после 2028 года, так как статус ИП морально устарел, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Киргизия подтвердила участие президента в саммите БРИКС в Казани
- «Когда-нибудь мы встретимся»: Земфира не исключила свой концерт в России
- СМИ: Акция «Россия мне не враг» прошла во Франции и Италии
- Том Йорк ответил фанатам, желающим возвращения Radiohead
- СМИ: Суд обязал владельца бутовских коз изменить условия содержания животных
- В Москве прошла премьера сериала Юрия Быкова «Лихие»
- Песков заявил, что Путин подготовил подарки для коллег по БРИКС
- ФСБ: Экс-сенатор Арашуков передал сотрудникам колонии взятку
- ВС России освободили Новосадовое в ДНР
- Умер телеведущий Андрей Егоршев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru