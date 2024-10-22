«Обещали не менять»: Бессараб выступила против повышения лимита дохода самозанятых

«Я не сталкивалась с тем, что самозанятые стремятся как-то обойти законодательство, я бы не стала это утверждать, так как это наносит ущерб самой этой идее. Сегодня достаточно большое количество россиян задействованы в этой системе, трудятся на благо своих регионов. Что касается увеличения порога, мы обещали, что в течение десятилетия государство никаким образом не изменит установленные параметры. Государство обещало неприкосновенность параметров», - отметила она.

По ее словам, доходы самозанятых могли вырасти, но предложение о повышении лимита нужно проработать, так как это может повлечь за собой и другие изменения.

«С другой стороны, при определенном уровне инфляции увеличивается стоимость товаров и доходы. Стоит обсудить это с участием экспертов и самих самозанятых. Конкретно это предложение мы не обсуждали. Были и другие необоснованные предложения в этой области, например, увеличить параметры налогообложения. Мы обещали людям, что этого делать не будем. Я считаю, что этого делать нельзя», - заключила собеседница НСН.

Самозанятые могут заменить индивидуальных предпринимателей после 2028 года, так как статус ИП морально устарел, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов «Радиоточке НСН».

