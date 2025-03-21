Объем выданных ипотечных кредитов рухнул на 54%
Количество выданных ипотечных кредитов в феврале 2025 года сократилось на 54% по сравнению с показателями февраля 2024 года, упав до 41,55 тысячи. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.
Объем выданных в феврале 2025 года кредитов на покупку недвижимости составил 176,96 млрд рублей, что на 51% меньше, чем годом ранее.
Вместе с тем на 7% увеличился средний размер ипотечного кредита (с 3,97 млн рублей до 4,26 млн рублей), а средний срок кредитования остался прежним — 259 месяцев (21 год и 7 месяцев).
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что банки втрое нарастили продажи долгов по ипотеке коллекторам за 2024 год.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru