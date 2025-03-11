Банки втрое нарастили продажи долгов по ипотеке коллекторам
Банки втрое нарастили продажи долгов по ипотеке коллекторам за 2024 год, передает РБК со ссылкой на данные компании ПКБ.
Так, средний срок просрочки на момент продажи долга составил 761 день (больше двух лет) против 1389 дней (3,8 года) в 2023 году. Цена таких долгов, напротив, выросла — с 39,2 до 48,7% от суммы задолженности.
Объем проблемной ипотеки в продаваемых портфелях растет третий год подряд, отмечают эксперты.
При этом в декабре 2024 года 70% от общего числа новых кредитов, взятых россиянами, пришлось на займы от микрофинансовых организаций (МФО) – среднесрочные и «до зарплаты», следует из статистики «Скоринг Бюро». Годом ранее аналогичный показатель был на уровне 47,4%. Одна из причин – замедление банковского кредитования из-за жесткой политики Центробанка.
Ранее экономист, основатель профессиональной коллекторской организации «Кредитор», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова в пресс-центре НСН рассказала, как коллекторы взыскивают долги с россиян и отметила, что им запрещено оказывать психологическое давление, передает «Радиоточка НСН».
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