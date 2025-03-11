Банки втрое нарастили продажи долгов по ипотеке коллекторам

Объем проблемной ипотеки в продаваемых портфелях растет третий год подряд, отмечают эксперты.

При этом в декабре 2024 года 70% от общего числа новых кредитов, взятых россиянами, пришлось на займы от микрофинансовых организаций (МФО) – среднесрочные и «до зарплаты», следует из статистики «Скоринг Бюро». Годом ранее аналогичный показатель был на уровне 47,4%. Одна из причин – замедление банковского кредитования из-за жесткой политики Центробанка.

Ранее экономист, основатель профессиональной коллекторской организации «Кредитор», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова в пресс-центре НСН рассказала, как коллекторы взыскивают долги с россиян и отметила, что им запрещено оказывать психологическое давление, передает «Радиоточка НСН».

