Объем в водохранилищах Крыма сократился в 1,7 раза за год
Воды в водохранилищах Крыма за год стало в 1,7 раз меньше несмотря на то, что осадки в марте пополнили водохранилища на 13 миллионов кубометров, сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что выпавшие в марте осадки носили локальный характер. Так, в степных районах они составили норму, а на Южном берегу Крыма их выделилось менее 50% от нормы. При этом доля осадков в северном предгорье составила 112-146% нормы.
В результате присоединения Крыма в состав РФ в 2014 году, украинская сторона в одностороннем порядке перекрыла подачу воды из Северо-Крымского канала, который обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде.
Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой, который включает 14 мероприятий, включая бурение скважин, ремонт труб и строительство опреснительных установок. Общая стоимость проектов составляет 48 млрд рублей.
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