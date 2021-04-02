Объем в водохранилищах Крыма сократился в 1,7 раза за год

Воды в водохранилищах Крыма за год стало в 1,7 раз меньше несмотря на то, что осадки в марте пополнили водохранилища на 13 миллионов кубометров, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что выпавшие в марте осадки носили локальный характер. Так, в степных районах они составили норму, а на Южном берегу Крыма их выделилось менее 50% от нормы. При этом доля осадков в северном предгорье составила 112-146% нормы.

В результате присоединения Крыма в состав РФ в 2014 году, украинская сторона в одностороннем порядке перекрыла подачу воды из Северо-Крымского канала, который обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде.