Пересохли основные реки Крыма, питающие водохранилища
1 сентября 202017:51
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1 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru