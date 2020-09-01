Пересохли основные реки Крыма, питающие водохранилища

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
ТЕГИ:ВодаЖараКрым
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