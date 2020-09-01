Пересохли основные реки Крыма, питающие водохранилища

Вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется 5 сентября Правительство выделит около 12 млрд рублей на поддержку небольших IT-компаний Крым в августе принял более двух миллионов туристов Папа Римский призвал извлечь урок «более скромной жизни» из пандемии COVID-19