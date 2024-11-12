Объем продаж телевизоров в России сократился на 5%
В январе-сентябре 2024 года россияне приобрели свыше 5,7 млн телевизоров суммарной стоимостью 165,3 млрд рублей, что на 5% меньше, чем за первые три квартала прошлого года. По мнению экспертов, объем продаж снизился из-за повышения цен и роста стоимости комплектующих. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на данные исследования аналитического центра GS Group.
Вместе с тем, средняя цена подросла на 16% и составила 29 тысяч рублей. Россияне предпочитают покупать более дешевые телевизоры с прежней диагональю экрана. Так, у 32% реализованных устройств диагональ экрана превышает 45 дюймов.
При этом на рынке наблюдается смена игроков: китайские бренды, такие, как TCL, Hisense, Xiaomi и Haier, активно конкурируют за нишу, ранее занимаемую брендами Samsung и LG. Согласно прогнозам аналитиков, южнокорейские производители в будущем смогут рассчитывать лишь на 11% рынка.
На российские бренды приходится 20% рынка. Авторы материала объяснили столь существенную долю простотой отверточной сборки на белорусских и российских заводах. Отечественные телевизоры назвали качественными и дешевыми, обеспечивающими все базовые потребности покупателей.
Ранее завод китайской компании TPV Technology, на котором происходила сборка телевизоров брендов Philips, Sony, Sharp, Infomir, Panasonic и AOC, остановили в Шушарах (Ленинградская область). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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