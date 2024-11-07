Завод по сборке телевизоров Philips, Sony и Sharp остановили в Шушарах
Завод китайской компании TPV Technology, на котором происходила сборка телевизоров брендов Philips, Sony, Sharp, Infomir, Panasonic и AOC, остановили в Шушарах (Ленинградская область). Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».
Отмечается, что данное решение было принято по причине возникших трудностей с оплатой комплектующих через Китай, а также под угрозой вторичных санкций со стороны ЕС и США. Как отметил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов, сейчас предприятие занимается распродажей комплектующих и остатков продукции.
Производство в Ленинградской области было запущено в середине 2011 года, в него было вложено порядка $30 млн. Завод ежегодно выпускал до 3,5 млн телевизоров.
В свою очередь председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей» Виталий Манкевич заявил, что остановка производства связана с пересмотром бизнес-стратегии. Поскольку российский рынок не был для корпорации приоритетным, она решила перестать бороться с более известными китайскими брендами.
Также Погудалов добавил, что на фоне ухода брендов Samsung и LG Philips был главным претендентом на лидерство на рынке при высокой средней цене, однако компания оказалась неконкурентоспособной из-за высокой себестоимости производства и осторожного подхода. По его мнению, освободившуюся нишу займут бренды TCL, Hisense и Haier.
Ранее стало известно, что покинувший Россию производитель шин Michelin закроет заводы в городах Ване и Шоле (Франция). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru