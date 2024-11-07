Завод по сборке телевизоров Philips, Sony и Sharp остановили в Шушарах

Отмечается, что данное решение было принято по причине возникших трудностей с оплатой комплектующих через Китай, а также под угрозой вторичных санкций со стороны ЕС и США. Как отметил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов, сейчас предприятие занимается распродажей комплектующих и остатков продукции.

Производство в Ленинградской области было запущено в середине 2011 года, в него было вложено порядка $30 млн. Завод ежегодно выпускал до 3,5 млн телевизоров.

В свою очередь председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей» Виталий Манкевич заявил, что остановка производства связана с пересмотром бизнес-стратегии. Поскольку российский рынок не был для корпорации приоритетным, она решила перестать бороться с более известными китайскими брендами.

Также Погудалов добавил, что на фоне ухода брендов Samsung и LG Philips был главным претендентом на лидерство на рынке при высокой средней цене, однако компания оказалась неконкурентоспособной из-за высокой себестоимости производства и осторожного подхода. По его мнению, освободившуюся нишу займут бренды TCL, Hisense и Haier.

Ранее стало известно, что покинувший Россию производитель шин Michelin закроет заводы в городах Ване и Шоле (Франция). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

