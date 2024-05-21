Объем продаж чая в России вырос на 37% весной 2024 года
Весной 2024 года россияне на 39% чаще покупали зеленый чай и на 38% чаще черный, говорится в исследовании СберМаркета.
Россияне стали больше покупать черный (+32%) и зеленый (+24%) чай в пакетиках, а продажи пуэра выросли на 25%. Самыми востребованными чаями у россиян стали детский (101%) и зеленый листовой (92%). Кроме того, жители России стали чаще покупать фруктовый чай (+68%), гречишный чай (+64%) и черный листовой (+47%).
Россияне отдают предпочтение пакетированным чаям, их приобретают в 3,5 раза чаще. Черный чай оказался в три раза популярнее зеленого. Говоря о холодном бутилированном чае, россияне на 31% чаще покупают зеленый чай и на 25% чаще – черный. Самым популярным вкусом холодного чая стал черный с лимоном. На втором месте – зеленый чай со вкусом малины, а на третьем – зеленый чай со вкусом манго.
Ранее стало известно, что цены на кофе сорта робуста поднялись до максимального уровня за 45 лет из-за дефицита, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru