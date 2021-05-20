Объем мер социальной поддержки в 2020 году превысил 10 трлн рублей

Ранее совет Федерации на пленарном заседании одобрил поправки, которые направлены на реализацию предложений президента России Владимира Путина о поддержке семей.

Документ устанавливает с 1 сентября 2021 года оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет в размере 100% от среднего заработка. Также неполным семьям с детьми до 17 лет будут назначены ежемесячные выплаты в размере детского прожиточного минимума в регионе.

